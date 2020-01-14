Журналист Максим Шевченко раскритиковал версию Следственного комитета о том, что российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской республике из-за их имущества.

«Если он (заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов) знает, какой был мотив, тогда он знает, кто их убил. Как можно говорить о мотиве, если он не знает, кто их убил? Если есть версия, тогда можно говорить о мотиве. После полутора лет следствия выдавать такую версию как „могли быть“ — странно. Мне это кажется абсолютно неудобоваримой работой Следственного комитета, она кажется позорной и постыдной», — заявил Шевченко в беседе с НСН.

Он отметил, что лично придерживается версии о том, что убийство было совершено из-за «профессиональной деятельности» и является «политическим» преступлением.

От рук неизвестных в ЦАР погибли 51-летний журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев. Они планировали снять в ЦАР документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер», чьи бойцы, по информации СМИ, занимаются охраной золотодобытчиков.

Центр «Досье» Ходорковского в январе 2019 года озвучил свою версию событий в ЦАР. По данным центра, за российскими журналистами с самого начала велась слежка, в том числе членами «группы Вагнера», а контактное лицо в ЦАР, которое им передал военкор Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилл Романовский, было вымышленным. Из публикации следует, что журналисты были изначально обречены на гибель.

В свою очередь в СКР заявили, что журналисты отправились в поезду по стране без охраны и поплатились за решение двигаться ночью — бандиты расстреляли их на дороге за отказ отдать ценности.

Minval.az