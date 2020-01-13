Ошибочный пуск ракеты по гражданскому самолету «Международных авиалиний Украины» случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

«До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», — отметил Беюки.

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