Личные вещи убитых в июле 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева были сожжены без согласования с российскими властями из-за исходившего от одежды «зловонного запаха». Об этом в беседе с «Новой газетой» рассказал отец Радченко Александр.

«Только спустя год и четыре месяца [со дня убийства] посольство [РФ в ЦАР] информирует нас, что одежда уничтожена в связи с приведением в негодность», — поделился Радченко-старший.

Он уточнил, что родственники запрашивали доступ к одежде погибших, на которой остались следы крови и пулевые отверстия, так как вещи необходимы для проведения полноценной экспертизы. При этом тела всех трех журналистов были доставлены в Москву из ЦАР без одежды.

Minval.az