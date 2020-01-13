«Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии».

Об этом заявил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — заявил советник по информации главы ливийского парламента.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.

Документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри. По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что маршал Хафтар подпишет соглашение и можно будет вернуться к политическому урегулированию в рамках ООН.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД РФ со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате 22+2». Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

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