Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правительство Ирака решило продолжить переговоры о покупке российских С-400 в ответ на опасения, что Соединенные Штаты могут усилить присутствие на Ближнем Востоке.

По словам члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента, обсуждение поставок зенитных ракетных комплексов идет, однако никакие контракты пока не были подписаны. Он отметил, что Ирак нуждается в С-400 и поддержке, так как США много раз разочаровывали страну.

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