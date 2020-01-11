Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к народу по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране и пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Дорогие украинцы, в эти тяжелые дни дня каждого из нас я хочу сказать следующее: я верну всех погибших близким и родным — они смогут с ними попрощаться по-человечески, мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность в том, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы уголке мира вы ни находились», — сказал он.

Зеленский также заявил, что договорился с Ираном о полном юридическом и техническом взаимодействии в расследовании катастрофы, в решении вопроса компенсации, а также о начале совместной работы по расшифровке бортовых самописцев. «Мы договорились, что никто не отвертится», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших и «будет всячески способствовать получению компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской республики Иран».

Minval.az