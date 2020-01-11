В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. ТАСС сообщает, что федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению российского лидера. Ее сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас.

Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры России и Германии намерены обсудить, в частности, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ситуацию в Сирии и Ливии, урегулирование на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.

Minval.az