В Государственной думе раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который по ошибке был сбит военными около Тегерана. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что произошедшее это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты, теоретически допустить такое возможно», — заключил депутат.

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