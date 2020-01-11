В армянских кругах активно обсуждается возможность выхода из состава США штата Калифорния, причем, судя по многим косвенным признакам, эти сепаратистские движения местная армянская диаспора готова активно поддержать. Как передает, в частности, иреванский «Спутник», на протяжении десятилетий тему отделения от США поднимали различные группы, но в 2015 году здесь появилось движение «Yes California» с довольно четкой программой. Согласно опросам университета Беркли, в 2017 году за отделение Калифорнии выступали 32% респондентов, но в 2018 году таковых было только 14%. Тем не менее иреванские эксперты уверены, что «сторонники независимости Калифорнии приводят практически те же аргументы, что и каталонские борцы за независимость». По их версии, «во-первых, жители платят огромные налоги, но не получают компенсацию из центра. Во-вторых, жители Калифорнии чувствуют себя изолированными от Вашингтона. В-третьих, между Калифорнией и другими штатами есть культурные и политические нестыковки». Но самое главное, в Калифорнии сегодня живет около миллиона армян, то есть 40% всех этнических армян США, что «Калифорнию иногда называют «американской Арменией»». Из чего делается ошеломляющий вывод: дескать, «если Калифорния получит независимость, у нас будут все основания утверждать, что в мире появилось еще одно «армянское государство» — «американская Армения»».

Это хороший повод напомнить, как в Баку предупреждали: если продемонстрированное в Карабахе «самоопределение по-армянски» не получит должного ответа, то уже завтра эти опасные политтехнологии могут быть перенесены в любую точку, где живут армяне — к примеру, в американскую Калифорнию. И вот теперь эти прогнозы получают подтверждение уже из армянских источников. Причем планы создания «американской Армении» — это не анекдот армянского радио, не очередное «Петросян-шоу» и даже не «Наша Раша» в Калифорнии» в исполнении Миши Галустяна — все говорится, вернее, пишется абсолютно всерьез.

А тут уже нелишне поинтересоваться: армянская верхушка действительно уверена в скором успехе калифорнийского сепаратизма? Притом что, в отличие от сторонников независимости Шотландии, Каталонии или Квебека, многочисленным американским сепаратистским группам заявить о себе в большой политике никак не удается? Кроме того, в Калифорнии живет около миллиона армян, но общее население— 39 миллионов человек, то есть на долю армян приходится в лучшем случае 2-3 процента. Так откуда уверенность, что на карте мира появится именно «американская Армения»? Это просто «миацум головного мозга в необратимой стадии»? Или…

А теперь вспомним: попытка создания «Западной Армении» на землях турецкой Восточной Анатолии век назад ознаменовались чудовищной резней мирного мусульманского населения — иначе у армян просто не получалось большинства. Создание Армении на землях азербайджанского Иреванского ханства тоже сопровождалось депортациями и этническими чистками коренного азербайджанского населения. Точно так же основным методом «самоопределения армян» в Карабахе оказался геноцид азербайджанцев. И что же — теперь нечто подобное собираются повторить и в Калифорнии? Да еще с «гарниром» в виде политического террора? На фоне армянских политических традиций это вряд ли стоит воспринимать как анекдот. Тем более властям США, на чьей территории затевают «армянскую мышиную возню».

Нурани

Minval.az