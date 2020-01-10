Информация о том, что в марте текущего года планируется запустить авиасообщение между Крымом и Арменией, не соответствует действительности.

Так на заявление главы профильного комитета парламента республики Алексея Черняка отреагировали в армянском Государственном управлении гражданской авиации (ГУГА), сообщается на официальном сайте организации.

В ГУГА опровергли изложенные данные и уточнили, что никаких переговоров с авиакомпаниями по этому поводу не проводили. Соответствующие запросы, по сведениям управления, армянской стороне также не поступали. Кроме того, в организации напомнили, что аналогичная недостоверная информация уже появлялась в СМИ в декабре прошлого года и позднее была опровергнута.

Ранее Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном. По его словам, на данный момент вопрос находится на стадии согласования. Предполагается, что рейсы два раза в неделю будет совершать авиакомпания «Икар».

Minval.az