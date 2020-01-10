Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.

«Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области», — заявили в пресс-службе.

По данным Кабмина, правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента. Глава правительства также поручил вице-премьеру Женишу Разакову усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.

«Абылгазиев особо подчеркнул, что должны быть приняты исчерпывающие меры для недопущения каких-либо провокаций и эскалации ситуации до продвижения вопросов делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы. По его словам, сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах», — заявили в правительстве.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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