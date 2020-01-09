Бывшие столбовые ограждения, защищающие вход в правительственные особняки Конда в Армении, заменяются новым ограждением с более защищенной и усиленной системой безопасности, в том числе с глушителями дронов.

«Подобные системы безопасности создаются с целью защиты, а необходимость в такой защите возникает в том случае, когда есть страхи и опасения. Николу Пашиняну есть чего бояться?», — сообщают армянские СМИ.

Представители СМИ посетили то место, где действительно идут строительные работы.

Сотрудник службы государственной охраны, который лично контролировал процесс текущей работы на территории, отметил, что защитные ограждения около особняков Конда заменяются, потому что они повреждены. В ответ на вопрос о том, как могут быть повреждены ограждения, сотрудник ответил, что прошло много времени, и что со временем ограждения повреждаются.

При упоминании о том, что есть информация о том, что вместо прежних ограждений планируется построить более сильную систему безопасности в этой области, на что сотрудник СГО ответил, что он не знал об этом.

Из поврежденных участков между столбовыми ограждениями видно, что вместо прежних столбов будет стоять иное ограждение.

«Принимая во внимание в последнее время шаги, предпринятые для повышения личной безопасности Никола Пашиняна за счет государственных средств: приобретение полностью новых бронированных автомобилей, сопровождение правительственной делегации во Францию ​​военным вертолетом, а теперь защита глушителями дронов и входа новыми ограждениями правительственных особняков, можно прийти к выводу, что Никол Пашинян действительно боится. И почему или кого должен бояться провозглашенный лидер народа Пашинян, неясно», — упоминается в сообщении.

В аппарат премьер-министра Армении был направлен запрос с просьбой предоставить информацию о характере, значении и размере суммы, которая выделена из госбюджета.





Minval.az