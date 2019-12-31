Договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января 2020 года, Песков ответил, что риски преувеличивать не стоит. «Такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», — заключил пресс-секретарь.

Ранее во вторник, 31 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили насущные вопросы интеграции. В частности, разговор коснулся поставок в Беларусь российских газа и нефти.

Срок действия контракта на поставку в Беларусь природного газа истекает 31 декабря 2019 года.Текущая цена поставок составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко заявлял, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до 152 долларов за тысячу кубометров.

Minval.az