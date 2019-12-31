Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса Зеленского.
Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Также Путин и Зеленский поговорили про обмен удерживаемых лиц и газовый контракт между сторонами. Они обоюдно поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе.
По итогам разговора, политики приняли решение незамедлительно начать согласование нового списка для обмена удерживаемых лиц.
Стоит отметить, что газовое соглашение между Россией и Украиной о транзите газа вступило в силу 31 декабря.