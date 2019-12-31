Министерство иностранных дел обеспокоено обменом ударами между Вооруженными силами США и шиитской военизированной группировкой «Катаиб Хезболла», официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

Российский МИД выражает «серьезную обеспокоенность» произошедшим и призывает стороны конфликта отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Ираке и Сирии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла». Действия США стали ответом на атаки на иракские военные базы, на которых располагаются силы коалиции.

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