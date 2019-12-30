«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору».

Как передает РИА Новости, об этом заявил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

Протокол по газовому сотрудничеству от 20 декабря предусматривал, что Киев откажется от всех антимонопольных претензий (они составляют около 7,4 миллиарда долларов), а «Газпром» отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — заявил чиновник.

Лищина подчеркнул, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», «к которым стремилась Украина».

«Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго», — подытожил Лищина.

Minval.az