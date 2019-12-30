Госдеп США потребовал от компаний-подрядчиков проекта «Северный поток – 2» до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом. Отмечается, что это необходимо сделать, чтобы избежать санкций.

В ведомстве уточнили, что 20 декабря вступил в силу военный бюджет США за 2020 год, он предусматривает санкции против компаний-подрядчиков газопровода.

«США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем», — сообщили в Госдепе, передает «Интерфакс».

В Госдепе заявили, что «Северный поток – 2» является способом для России «продолжать агрессию против Украины», а Москва таким образом «пытается лишить Киев доходов за транзит газа».

В Вашингтоне также считают, что газопровод делает Европу уязвимой перед Россией.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в который входят санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за санкций.

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