Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию систем ПВО С-400 «Триумф».

«Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы, по крайней мере, надеемся на это», — заявил Борисов в интервью телеканалу «Россия-24.

Он подчеркнул, что Турция «последовательно отстаивает свои интересы, несмотря на то, что она страна НАТО».

«Турция выбрала этот комплекс (С-400), потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов», — заявил вице-премьер.

«Ситуация в Саудовской Аравии, когда беспилотные средства атаковали нефтеперерабатывающие заводы, это на практике показала. Patriot и другие средства не справились, а постоянные нападки на нашу базу в Хмеймиме постоянно отражаются нашими средствами ПВО, «Панцирь» прекрасно справляется с этой работой. Поэтому мы на практике доказали, что наши средства лучшие», — сказал Борисов.

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