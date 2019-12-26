Более 64% граждан полагают, что Украина должна вступить в Евросоюз. Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Так, 64,2% респондентов считают, что Украина должна вступать в ЕС, 12,7% — в Евразийский экономический союз, 23,1% затруднились ответить на данный вопрос.

При этом более половины украинских граждан считают, что наилучшим гарантом безопасности страны является вступление страны в НАТО, сообщает «Интерфакс».

Вступление в НАТО было бы наилучшим для Украины — таково мнение 51,2% опрошенных. 26,1% респондентов уверены, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус. 5,5% респондентов склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5% — к военному союзу с США. При этом 1,6% опрошенных назвали другие варианты, а 14,1% респондентов затруднились ответить.

При этом более 44% граждан Украины считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении.

Так, 44,2% респондентов считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, 35,8% — в не правильном, а 20,0% затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом 27,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 50,0% считают, что ей удастся это сделать в более отдаленной перспективе, 11,2% — считают, что Украина не способна преодолеть трудности и 11,0% затруднились ответить.

Исследование проводилось во всех регионах Украины. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Minval.az