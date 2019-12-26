На вооружение Армянской армии планируется поставить в том числе оружие, произведенное в оккупированном Карабахе.
Как передает Sputnik Армения, об этом сказал на пресс-конференции в четверг начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.
На вооружение Армянской армии планируется поставить в том числе оружие, произведенное в оккупированном Карабахе.
Как передает Sputnik Армения, об этом сказал на пресс-конференции в четверг начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.
Дата: 2019/12/26 16:30
Раздел: Странности
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