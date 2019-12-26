Армения предприняла конкретные шаги для приобретения новых современных вооружений в 2022-2023 годах.

Как передает Sputnik Армения, об этом сказал начальник Генштаба Армении Артак Давтян на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности закупки ЗРК С-400.

«А нужны ли нам С-400? Тогда давайте говорить и о С-500, они еще современнее… На данный момент никаких решений относительно С-400 у нас нет», — сказал Давтян.

Начальник Генштаба напомнил, что ВС Армении располагает ЗРК С-300, приобретено новое вооружение, к примеру, ЗРК «Тор».

«А в более долгосрочной перспективе мы предприняли конкретные, ощутимые шаги (хотя договоры еще не подписаны, но решения приняты) по приобретению более современных средств», — сообщил Давтян.

По его словам, новое поставки оружия в Армению ожидаются в 2022-2023 годах.

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