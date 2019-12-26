Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров.

Один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин является самым разбогатевшим российским миллиардером.

На второе место рейтинга Forbes помещает председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Богатейший человек России за год заработал 5,9 миллиарда долларов, увеличив состояние до 27 миллиардов.

Третьим самым удачливым миллиардером России журнал называет совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда. В списке Forbes Real Time он занимает вторую строчку.

В топ-5 также вошли член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (за год он заработал 4,1 миллиарда долларов, а его состояние выросло до 22,7 миллиарда) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (за год заработал 3,8 миллиарда долларов и увеличил состояние до 20,2 миллиарда).

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