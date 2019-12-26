На Красной площади завершился предновогодний хоккейный матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Его команда добилась непростой победы со счетом 8:5.

В составе победителей сыграли министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также знаменитые в прошлом хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.

Им противостояли бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенбрег, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман и другие.

Minval.az