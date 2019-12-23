«Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе газового хаба NetConnect Germany. Об этом, как пишет РБК, говорится в заявлении главы российской компании Алексея Миллера.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов уточнил РБК, что в протоколе по транзиту газа и урегулированию претензий, который был подписан накануне, зафиксировано намерение «рассмотреть вопрос» о поставках газа на Украину, а также принципы ценообразования.

В протоколе со встречи представителей Украины и России, которая была посвящена переговорам о транзите российского газа в Европу, говорится, что поставки газа на внутренний рынок Украины зависят от выполнения договоренностей. Они предусмотрены пунктами 1–3 протокола (о выплате «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» и отзыве взаимных претензий. — РБК). В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».

«Может быть», — сказал Куприянов, отвечая на вопрос, будет ли Украина закупать российский газ.

Minval.az