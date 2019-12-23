В переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта армянская сторона потеряла очень выгодную повестку. Эта повестка утрачена благодаря усилиям властей Армении, заявил бывший директор Службы национальной безопасности Давид Шахназарян.

«В результате мы имеем сегодня ситуацию, когда так называемая азербайджанская община Нагорного Карабаха, по сути, получает легитимность. Об этом говорят различные должностные лица стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это чрезвычайно опасный вопрос. Следующая проблема, это озвученная властями формула, согласно которой любое урегулирование должно быть приемлемым для Армении, Карабаха и Азербайджана, что полностью противоречит праву на самоопределение», — сказал Давид Шахназарян.

По его словам, сейчас Азербайджан воспринимается со стороны международного сообщества в качестве жертвы армянской агрессии, страна получила арсенал аргументов, которыми может оправдать военную операцию с целью возврата своих оккупированных территорий.

«На столе переговоров лежит так называемый поэтапный вариант урегулирования. Об этом заявили США, Россия. Что это значит? Это значит, что вопрос статуса откладывается в сторону. На столе переговоров лежит документ о возврате районов. Это абсолютный абсурд. Вы представляете, что произойдет в Карабахе?», – отметил Шахназарян.

Minval.az