Спустя 91 минуту после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме приняли решение приостановить выделение военной помощи Киеву. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на внутреннее электронные письма членов администрации США, которое получила организация Center for Public Integrity.

После разговора Трампа и Зеленского 25 июля представитель административно-бюджетного управления США Майкл Даффи связался с представителями Пентагона и попросил «воздержаться от оказание помощи Украине».

«Учитывая деликатный характер запроса, я признателен вам за то, что держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен об этом знать»,— говорится в письме Даффи.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса. Следующим шагом должно стать утверждение этого решения Сенатом, где большинство мест принадлежит представителям Республиканской партии.

Поводом для начала процедуры импичмента Трампа стал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попросил провести расследование в отношении своего потенциального соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. В обмен Трамп якобы предложил предоставить военную помощь стране, он эти обвинения отвергает.

В июле Трамп приостановил оказание военной помощи Украине. По данным CNN, президент сделал это, чтобы иметь возможность надавить на Зеленского из-за расследования против Байдена. В сентябре администрация Трампа объявила, что США выделили Киеву 250 миллионов долларов.

Minval.az