Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как он познакомился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Видео с рассказом белорусского лидера на своей странице в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

Судя по рассказу Лукашенко, их первая встреча состоялась еще до того, как Путин стал президентом России. Обстоятельства этой встречи белорусскому лидеру напомнил сам Путин. Как рассказывает Лукашенко, когда российский президент указал ему на давность их знакомства, он спросил у Путина: «А где мы познакомились?».

Тогда российский лидер напомнил Лукашенко о его давнем визите в Санкт-Петербург и спросил, помнит ли он, кто его тогда встречал. «Я говорю: ну тогда помню!» — со смехом признался Лукашенко.

С 1990-го по 1996 год Владимир Путин работал в Санкт-Петербурге в команде занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. Судя по всему, их первая встреча произошла в середине 1990-х.

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21. Dezember 2019

Последняя на сегодня встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко тоже состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

По итогам переговоров глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.

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