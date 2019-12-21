Полиция Армении опубликовала видео из аэропорта «Звартноц», на котором видно, как сотрудники ведомства сопровождают экстрадированного из Чехии племянника Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна.

Известие о решении правоохранительных органов Чехии об экстрадиции сына среднего брата экс-президента Армении – Александра Саргсяна появилось 10 декабря.

В декабре 2018 года Нарек Саргсян был задержан в Праге сотрудниками Интерпола и чешской полицией с фальшивым паспортом Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. В начале июня 2019 года стало известно, что Пражский городской суд разрешил его экстрадицию в Армению.

Нарек Саргсян является фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконном приобретении, сбыте, хранении, транспортировке и ношении оружия и боеприпасов, а также незаконном сбыте, изготовлении или реализации запрещенных препаратов.

Minval.az