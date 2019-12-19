Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен нарастанием военной мощи соседних государств, сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, «не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией». Также он отметил, что основой политики НАТО стало стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу.

Лукашенко подчеркнул, что в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность, Россия также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. Он рассказал, что Беларусь также укрепляет армию, однако в отличие от других стран делает это во имя недопущения войны, а не для того, чтобы угрожать соседям.

Ранее Лукашенко признался, что подозревает новый передел мира. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что Беларуси призывает решать глобальные и региональные проблемы мирным путем. Лукашенко отметил, что международного права уже не существует, и обратил внимание на нарастание напряженности в международных отношениях и увеличение числа конфликтов.

Minval.az