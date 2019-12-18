Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов оценил вероятность крупномасштабной войны. По его словам, предпосылки начала такого конфликта до 2050 года отсутствуют, передает ТАСС.

В то же время Герасимов заявил, что текущая обстановка в мире нестабильна. По его мнению, это связано с желанием некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, в том числе используя силовые методы. «Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — добавил глава Генштаба.

Он уточнил, что связи с этим нельзя исключать возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в крупномасштабный конфликт. Кроме того, в будущем войны распространятся на все сферы и подтверждением тому служат решения саммита НАТО, где космос признан пятой операционной средой, подчеркнул Герасимов.

Он также напомнил, что с 2016 года страны альянса нарастили оборонные расходы на $130 миллиардов. И на этом НАТО не останавливается, желая увеличить показатель к 2024 году на $400 миллиардов.

Герасимов отметил, что в Европе продолжается работа по развертыванию компонентов ПРО США. В восточной части усиливается активность — речь идет о Прибалтике и Польше, Черном и Балтийском морях.

«Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — заявил начальник Генштаба РФ.

Minval.az