Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова переименовать город Алматы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Речь идёт о возвращении городу исторического названия Алма-Ата. При этом, как отметил Токаев, идея о переименовании должна обсуждаться только с учётом мнения жителей города.

Сулейменов в ответ заявил, что многие жители южной столицы выступают за переименование.

— Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нём точное историческое содержание. Алматы — название для очень узкого круга людей. Во время встречи с президентом мы обсуждали этот вопрос, он поддержал инициативу, но сказал, что народ должен сам решить, — сказал писатель.

Напомним, что с 1921 года город официально назывался Алма-Ата. В 1993 году его переименовали в Алматы («Яблоневый») из-за того, что там зародился один из самых загадочных сортов яблок апорт.

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