Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о диалоге Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках встречи в «нормандском формате».

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран начали диалог, но пока им не удаётся достичь согласия по ряду вопросов, так как они «используют разную терминологию».

— Я думаю, что минут 10–15 они говорили с глазу на глаз, что, кстати, не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сообщил Песков (цитата по «Лайфу»).

Minval.az