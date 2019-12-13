Анкара согласовывает с РФ последние детали соглашения о совместном производстве ракет для систем ПВО, заявил в пятницу глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Турция готовится подписать с Россией соглашение о совместном производстве ракет и о передаче (Анкаре) технологий, необходимых для разработки ее собственных систем (ПВО)», — приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg слова Демира.

«Когда мы завершим согласование последних деталей, то подпишем соглашение о совместном производстве или же о производстве некоторых деталей в Турции. Также речь идет о том, чтобы поделиться технологиями», — заявил чиновник.

Как сообщалось, он также заявил о близости сторон к соглашению о дополнительной поставке российских С-400 в Турцию.

Minval.az