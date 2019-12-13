Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в России сериала «Слуга народа», в котором он исполнил главную роль. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти», — цитирует его слова ТАСС.

Всем, кто хочет увидеть продолжение сериала, он посоветовал воспользоваться ютьюбом.

Показ сериала «Слуга народа», который ранее не демонстрировался в российском эфире, анонсировал телеканал ТНТ. 11 декабря канал показал начало сериала, а затем объявил, что переводит его в онлайн-кинотеатр Premier. В пресс-службе ТНТ объяснили действия канала «маркетинговым ходом». По данным Mediascope, телерейтинг «Слуги народа» оказался выше других проектов ТНТ.

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