Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность пожать не один раз руку президенту России Владимиру Путину в случае возвращения «оккупированного Донбасса» и сто раз — за возвращение Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

Глава украинского государства подчеркнул, что готов на такие вещи «только ради результата», поскольку Крым «обязательно когда-то вернут». Отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину на «нормандском саммите», Зеленский сказал: «Да. (…) А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное — не просто на словах, а решать вопросы?»

При этом украинский президент отметил, что во время подготовки к телефонным разговорам с Путиным о возвращении Украине военных моряков его тоже спрашивали, будет ли он здороваться с российским лидером. «А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать: «Эй, возвращай моряков»? То есть, если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать», — заявил Зеленский.

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