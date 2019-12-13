На сегодня в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета открытым остается вопрос, кто был заказчиком преступления. Об этом на экстренном брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что несколько месяцев назад собирал брифинг по делу Шеремета.

«Я сказал, что это одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть. Вероятные убийцы задержаны. Очень много ответов мы получили, но есть еще один вопрос — кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз», — заявил Зеленский.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что установлены только организаторы и исполнители убийства Шеремета.

«Страна еще должна услышать, кто был организатором. Я надеюсь, что страна услышит ответ», — добавил он.

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