Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Ирма Надирашвили в четверг в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана.

Как передает ТАСС, об этом заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании «Имеди».

«Они [оппозиция] решили устроить акцию-перфоманс. Вошла Ирма Надирашвили с каким-то специфичным запахом, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. <…> Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание», — сказал Вольский, не уточнив, когда парламент возобновит работу.

О специфическом запахе изначально депутатам рассказал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он попросил спикера Арчила Талаквадзе объявить перерыв, так как жидкость была неизвестного происхождения и могла нанести вред здоровью присутствующих. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обещают скоро разобраться в случившемся и наказать виновных.

С четверга утра в парламенте, а также на улице напряженная обстановка. Парламент должен утвердить кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Оппозиция категорически против этого. С утра оппозиционеры вместе с гражданскими активистами пикетировали здание парламента. В результате потасовок были задержаны 16 человек в административном порядке, в том числе лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, члены «Единого национального движения» Георгий Тевдорадзе и Бесо Газделиани.

Судебная система находится в центре внимания грузинской общественности с конца 2018 года, после того как Высший совет юстиции переслал парламенту список из 10 человек для их назначения судьями в Верховный суд. В список попали судьи, которые ранее при президентстве Михаила Саакашвили выносили спорные решения по резонансным делам.

Список Высшего совета юстиции внес раскол в ряды правящей партии. Из-за судейского скандала партия лишилась конституционного большинства в парламенте. Партию покинули влиятельный депутат от большинства Эка Беселия, а также парламентарии Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Звиад Квачантирадзе, Коба Нарчемашвили, Леван Коберидзе и Бека Нацвлишвили. В конечном итоге парламент Грузии отказался назначать этих 10 человек судьями Верховного суда и занялся разработкой законопроекта, который усложнит критерии отбора судей в высшую судебную инстанцию страны. Новый законопроект был принят в апреле текущего года. Именно на основании нового закона был объявлен конкурс на вакантные места в Верховном суде, в котором приняли участие 144 человек, и лишь фамилии 20 из них были отосланы на утверждение парламенту.

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