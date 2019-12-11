21-летний житель филиппинского острова Минданао Ллойд Багтонг обезглавил женщину и приготовил ее мозг с рисом себе на обед.

Убийца заявил, что не мог понять женщину, которая разговаривала с ним на английском языке. По его словам, это его «расстроило». Также в момент совершения преступления он был пьян и голоден.

Обезображенный труп связанной женщины обнаружили в нескольких милях от дома убийцы, передает телеканал «РЕН ТВ».

Свидетели сообщили, что видели, как убитая ругалась с молодым человеком у кладбища. Выяснилось, что после маньяк ударил ее, а затем отпилил ей голову при помощи мачете. Орудие убийства и фрагмент окровавленной одежды обнаружили в доме Багтонга.

Личность убитой установить пока не смогли.

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