Находящийся под арестом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что снижение популярности действующей власти закончится досрочными выборами.

«Правительство, легитимность которого пронизана одним человеком, не может быть стабильным независимо от количества парламентских мандатов», — сказал Кочарян в интервью газете «Грапарак».

По его мнению, после «пьяной эйфории» адекватность общества восстанавливается, а премьер-министр Никол Пашинян теряет популярность.

«Это ускоряет снижение его популярности и дает уверенность в том, что это закончится досрочными выборами. Кстати, очень вероятно, что это произойдет в следующем году», — сказал Кочарян.

Он отметил, что досрочные выборы зависят от способности и решимости оппозиции объединить усилия.

Лозунг Пашиняна о том, что решение карабахского конфликта должно удовлетворять все стороны конфликта – пустое, ничего не означающее слово, примитивная формула посредника, заявил также Кочарян.

«Это прямое свидетельство тому, что Армения не имеет плана действий. Карабах должен взять инициативу в свои руки и сформулировать свою позицию относительно основных составляющих урегулирования. Только так возможно избежать неисправимых последствий», — отметил он.

Minval.az