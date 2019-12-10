Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование в Сирии, стороны согласились, что военного решения этого конфликта нет, передает РИА Новости.

«По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и ИГИЛ», — сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Вашингтоне.

Помпео также заявил, что в ходе переговоров он отметил недопустимость вмешательства в выборы.

«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо», — сказал Помпео. Госсекретарь добавил, что он ясно передал ожидания США в отношении России. «Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.

Minval.az