В Вашингтоне стартовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Как пишет ТАСС, протокольная часть переговоров заняла не больше минуты. Главы ведомств вместе с делегациями сели за стол переговоров.

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