В Вашингтоне стартовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Как пишет ТАСС, протокольная часть переговоров заняла не больше минуты. Главы ведомств вместе с делегациями сели за стол переговоров.
В Вашингтоне стартовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Как пишет ТАСС, протокольная часть переговоров заняла не больше минуты. Главы ведомств вместе с делегациями сели за стол переговоров.
Дата: 2019/12/10 20:08
Раздел: Бывший СССР, Мир
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