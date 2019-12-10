Правоохранительные органы Чехии приняли решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче армянским правоохранительным органам племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

«Учитывая широкий общественный интерес, сообщаем, что компетентные органы Чешской Республики приняли решение удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения о передаче с целью уголовного преследования находящегося в розыске Нарека Саргсяна», — написал советник Генпрокурора Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в связи с этим Генпрокуратура Армении поручила полиции организовать процедуру экстрадиции сына Александра Саргсяна (средний брат Сержа Саргсяна) в Ереван.

В декабре 2018 года Нарек Саргсян был задержан в Праге сотрудниками Интерпола и чешской полицией с фальшивым паспортом Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. В начале июня 2019 года стало известно, что Пражский городской суд разрешил его экстрадицию в Армению.

Нарек Саргсян является фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконном приобретении, сбыте, хранении, транспортировке и ношении оружия и боеприпасов, а также незаконном сбыте, изготовлении или реализации запрещенных препаратов.

Minval.az