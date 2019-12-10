Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с РФ по транзиту газа после 1 января 2020 года.

«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток-2″ недостроен», — написал он на своей странице в фейсбуке во вторник, комментируя итоги встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Премьер подчеркнул, что украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. «Не договорились о контракте по транзиту газа, но этого и не должно было произойти в Париже», — написал Гончарук, передает агентство «Интерфакс».

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем — долг можем принять газом», — добавил Гончарук.

На брифинге по завершении «нормандского саммита» в Париже президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ходе прошедших переговоров лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) был разблокирован «газовый вопрос» и теперь будут обсуждаться детали транзита «голубого топлива» через территорию его страны.

«Мне кажется, что этот вопрос по газу мы тоже разблокировали, и уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора о транзите газа, потому что это очень важно для всех и для Украины, и для энергетической безопасности Европы», — сказал украинский лидер. Он выразил уверенность, что Киев сделал «неплохие шаги» в «газовом вопросе».

Кроме того, на бринфинге Зеленский сказал, что видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год. Он также заявлял, что по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже были приняты важные шаги в отношении вопроса о продолжении транзита российского газа в Европу через Украину.



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