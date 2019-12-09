На «нормандском саммите» в Париже президент России Владимир Путин жестом «развернул» украинского коллегу Владимира Зеленского в сторону фотографов.

В начале встречи президент Украины перепутал места за столом, едва не сев на стул российского лидера. Затем Зеленский открыл папку с документами, сидя спиной к камере. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон указал ему рукой, что сзади стоят журналисты. Украинский лидер не сразу понял, что от него хотят. Тогда президент России попросил его повернуться.

После этого Зеленский улыбнулся в камеру.

Minval.az