Бывший украинский президент Петр Порошенко передал компанию «Укрпроминвест-Агро» во владение сына Алексея.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр юрлиц Украины.

Переданная Алексею Порошенко компания занимается сельскохозяйственной деятельностью. В ее распоряжении есть 120 тыс. га.

Также на самом сайте «Укрпроминвест-Агро» говорится, что это одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, в которой работают почти 5 тыс. человек.

Кроме того, сын Порошенко стал конечным выгодоприобретателем в компании «Группа Агропродинвест».

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