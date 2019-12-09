Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство против главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Полицией начато расследование по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»). Заявление было подано Кличко в начале ноября и касается возможного самоуправства главы президентского офиса при увольнении председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Сам Богдан пока не отреагировал на открытие уголовного производства.

Ранее Кличко подал иски против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Богдана из-за решения об отстранении его с поста председателя КГГА.

Кличко настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил Конституцию Украины, когда подал письмо в правительство, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркивает, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября. По словам премьер-министра Украины, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

Minval.az