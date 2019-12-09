Национальное Собрание Армении 9 декабря приняло в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за подстрекательство военнослужащего к самоубийству.

Отметим, что законопроект о внесении дополнения в Уголовный кодекс представили члены парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, Ваге Энфиаджян, Шаке Исаян и Арман Абовян.

Так, предлагается дополнить кодекс новой статьей, согласно которой доведение военнослужащего до самоубийства или попытки самоубийства другим военнослужащим посредством угроз, насилия, жестокого обращения или унижения его чести и достоинства, или путем косвенного умышленного или неосторожного совершения самоубийства, или попытки самоубийства, в воинской части или в другом месте несения военной службы, наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет, передает портал Новости Армении.

Эти же действия со стороны группы лиц или вышестоящего начальства, совершаемые периодически, при несении боевого дежурства или боевой службы, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Предусмотренные настоящей статьей деяния, совершенные во время военного положения, войны или в случае боя, наказываются лишением свободы сроком от 7 до 12 лет.

Законопроект был принят на заседании парламента 9 декабря единогласно 94 голосами «за».

Minval.az