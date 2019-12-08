Участие в акции украинской оппозиции на Майдане Независимости в Киеве приняли около 8 тысяч человек, грубых нарушений не выявлено, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Украины.

Акция украинской оппозиции прошла накануне саммита в «нормандском формате». Участники, которых, по данным организаторов, собралось несколько тысяч, назвали «красными линиями» для президента Владимира Зеленского унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс. После возле офиса президента на улице Банковой началась акция «Дозор на Банковой».

«Анонсированные сегодня мероприятия на столичном Майдане Независимости закончились. В них приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство. Сейчас под офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в нем принимают участие около 2 тысяч человек», — сообщила пресс-служба МВД.

Minval.az