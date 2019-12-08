Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения в 1991 году «самым страшным преступлением в истории России».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он считает, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, стоящие в тот момент во главе России, Белоруссии и Украины, не обладали необходимыми полномочиями для того, чтобы заявить о распаде СССР.

Политик отметил, что для этого не было ни моральных, ни экономических оснований.

«Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», – добавил Жириновский.

По его мнению, события, произошедшие в декабре 1991 года, являются «захватом власти», результатом которого стало «насилие, огромное число жертв и разрушений».

Minval.az