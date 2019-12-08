Представители белорусской оппозиции второй день подряд проводят в центре Минска несанкционированную акцию против углубления интеграции Беларуси с Россией, передает ТАСС.

Несколько десятков представителей оппозиции пришли в воскресенье на Октябрьскую площадь, как и накануне, однако их число меньше. Активисты стоят с националистическими бело-красно-белыми флагами и скандируют «Жыве Беларусь!» («Живет Беларусь!») и «Незалежнасць» («Независимость»). С инициативой проведения акций выступил сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, в ней принимают участие и другие лидеры оппозиции.

Сотрудники милиции предупреждают по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, поэтому призывают разойтись и напоминают об ответственности.

Minval.az